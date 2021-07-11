مرسيليا يضم الحارس الإسباني لوبيس

مدريد -سانا

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم اليوم تعاقده مع الحارس الدولي الإسباني باو لوبيس قادماً من روما الإيطالي.

وأشار النادي في بيان نشره على موقعه الرسمي إلى أن مرسيليا وباو لوبيس توصلا إلى اتفاق نهائي بالتراضي مع روما لصفقة على سبيل الإعارة للحارس الإسباني بدءاً من 17 تموز 2021 مع إمكانية الشراء بدءاً من موسم 2022-2023.

وبدأ لوبيس 26 عاماً مسيرته مع إسبانيول وانتقل على سبيل الإعارة إلى توتنهام الإنكليزي في موسم 2016-2017 ليعود إلى إسبانيا عبر البوابة الأندلسية مع ريال بيتيس 2018-2019 قبل أن يحط رحاله في الدوري الإيطالي في عام 2019.

وجاء مرسيليا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم الموسم الماضي برصيد 60 نقطة.