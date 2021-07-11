بنك البركة سورية يطلق أول مركز متخصص بالتمويل الصغير في حلب بسقوف تصل إلى 50 مليون ليرة

دمشق-سانا

بهدف تفعيل خدمات التمويل الصغير والمتناهي في الصغر وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات التمويلية أعلن بنك البركة سورية عن إطلاق أول مركز متخصص بتقديم خدمة التمويل الصغير في مدينة حلب من خلال فرع الفرقان وسيبدأ نشاطه الفعلي بداية آب القادم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد حلبي في تصريح لمندوب سانا أن خطة عمل البنك تقتضي إطلاق أربعة مراكز أخرى متخصصة بالتمويل الصغير ومتناهي الصغر تباعاً خلال النصف الثاني من العام الجاري في كل من طرطوس وحماة وريف دمشق واللاذقية.

وأوضح حلبي أن البنك يستهدف من خلال مراكز التمويل الجديدة جميع الأنشطة الإنتاجية سواء كانت صناعية أو زراعية أو لتمويل رأس المال العامل أو الأصول في حين يصل سقف القروض لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر إلى 50 مليون ليرة سورية لافتاً إلى أن خطة عمل البنك للعام القادم تتضمن توسيع الانتشار الأفقي لمراكز التمويل الصغير ومتناهي الصغر في باقي المحافظات.

وأشار حلبي إلى أن مراكز التمويل الصغير التابعة للبنك تمتلك المرونة الكافية لتحقيق أهدافها من خلال فهم وتلبية احتياجات التمويل للزبائن وتقديم منتجات تلائم هذه الاحتياجات ضمن مختلف القطاعات عن طريق تمويل الأصول الثابتة للمشاريع أو تمويل الدورة التشغيلية اللازمة لانطلاق المشروع بما يتوافق مع معايير الصيرفة الإسلامية.

وتسعى المصارف الخاصة العاملة للاستفادة من التشريعات ولا سيما الصادرة مؤخراً مثل القانون رقم 8 للعام 2021 التي تولي أهمية كبيرة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر والأصغر بهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال إنشاء ورشات صغيرة توفر فرص عمل ومداخيل مهمة لأصحاب الأعمال وصولاً لمحدودي ومعدومي الدخل.

وسيم العدوي