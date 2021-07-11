إلقاء القبض على شخصين في حلب امتهنا السرقة والنشل والاتجار بالمسروقات

دمشق–سانا

ألقى قسم شرطة الشعار في حلب القبض على شخصين قام أحدهما بسرقة منزل ونشل أجهزة خلوية من المواطنين وبيعها للشخص الآخر.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن قسم شرطة الشعار ألقى القبض على أحد الأشخاص لإقدامه على نشل جهاز خلوي من أحد المواطنين في حي الشعار بحلب.

وبينت الوزارة أن المقبوض عليه اعترف خلال التحقيق معه بالدخول إلى أحد المنازل في حي صلاح الدين وسرقة مبلغ مالي قدره مليون ومئة ألف ليرة سورية ومصاغ ذهبي إضافة إلى قيامه بنشل الأجهزة الخلوية من المواطنين أثناء وجودهم في أماكن مزدحمة بمدينة حلب وبيعها لشخص آخر.

وأكدت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على الشخص الثاني من قبل فرع الأمن الجنائي بحلب وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بشراء الأجهزة المسروقة من المدعو أنس وبيعها.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهما وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً.