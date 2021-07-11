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العدوان السعودي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

2021-07-11

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها أكثر من 133 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة قوله: إن من بين الخروقات قصفاً مدفعياً وتحليقاً للطيران التجسسي الذي قام بعضه بإلقاء قنابل على بعض المناطق.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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