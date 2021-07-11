استمرار التسجيل في المسابقة البرمجية المدرسية لغاية الثالث عشر من الشهر الجاري

دمشق–سانا

يستمر التسجيل في المسابقة البرمجية المدرسية لطلاب الصف الخامس الابتدائي حتى الصف الحادي عشر التي أعلنت عنها إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع لغاية الثالث عشر من شهر تموز الجاري عبر ملء الاستمارة الموجودة على صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن الفرصة لا تزال سانحة أمام المتميزين والمهتمين بالبرمجة التنافسية ضمن شرائح عمرية مختلفة لتطوير المهارات وكشف التميز تمهيداً للمشاركة في المسابقات والوصول إلى عضوية الفريق الوطني للمعلوماتية.

وأوضحت الهيئة أن المسابقة تستهدف الطلاب الناجحين إلى الصف الخامس الابتدائي وحتى الصف الحادي عشر ممن يملكون القدرة على البرمجة بلغة “سي بلس بلس” مبينة أنها تتضمن ثلاث مراحل الأولى التسجيل “يكون الاختبار فيها على شكل أسئلة اختيار من متعدد” أما الثانية التصفية” فتتضمن مسابقات مشابهة لاختبارات الأولمبياد العالمي للمعلوماتية ” بينما يتم بالمرحلة النهائية اختبار الطلاب بطريقة مشابهة للاختبارات النهائية في الأولمبياد العلمي السوري ولاختبارات الأولمبياد العالمي للمعلوماتية.

ويمنح الطالب الذي اجتاز جميع المراحل بنجاح فرصة المشاركة في التصفيات النهائية للانضمام إلى الفريق الوطني لأولمبياد المعلوماتية.

وكانت الهيئة أعلنت عن بدء التسجيل في المسابقة المذكورة أعلاه بدءاً من الثالث من الشهر الجاري.

هيلانة الهندي