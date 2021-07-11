فيرجن غلاكتيك تؤجل موعد إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل للفضاء بسبب ظروف جوية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة فيرجن غلاكتيك التي يملكها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون تأجيل موعد إطلاق أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى الفضاء والتي كان من المقرر انطلاقها اليوم بسبب ظروف جوية.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر “سيتم تأجيل أول رحلة سياحية للفضاء والتي كانت مقررة اليوم إلى يوم غد بسبب الطقس”.

وهذه أول رحلة تجريبية مأهولة بالكامل إلى حافة الفضاء وستستغرق الرحلة نحو 90 دقيقة.

وكان برانسون أعلن لأول مرة عن نيته صنع طائرة فضائية في عام 2004 فيما توقع أن يوفر رحلة سياحية مع حلول عام 2007 لكن الشركة واجهت صعوبات فنية أدت إلى تأجيل انطلاق المشروع.

وستقلع المركبة التي ستقل برانسون وثلاثة موظفين من شركته إضافة إلى طيارين اثنين من سبايسبورت أميركا القاعدة الفضائية التي أقيمت في صحراء نيومكسيكو الواقعة على بعد أقل من مئة كيلومتر إلى الشمال من مدينة لاس كروسس.

وستتوجه الرحلة إلى الفضاء الخارجي لتصل إلى ارتفاع 100 كم وستستغرق 11 دقيقة فقط قبل أن يعود المشاركون فيها إلى الأرض.