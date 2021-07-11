تنفيذ واستبدال خطوط مياه قديمة في عدد من قرى السويداء

السويداء–سانا

أنهت ورشات العمل في وحدة الشهيد رافع فارس الدبس لمؤسسة مياه القريا بالسويداء أعمال تنفيذ واستبدال خطوط مياه قديمة بطول تجاوز 7 كم وذلك في عدد من القرى والبلدات التابعة للوحدة.

وأشار رئيس وحدة مياه القريا المهندس رائد أبو إسماعيل لمراسل سانا إلى أن عمليات تنفيذ واستبدال الخطوط شملت بلدات وقرى الغارية والمغير وعنز وخربة عواد والقريا والعفينة ونمرة القريا وذيببن وبكا وأم الرمان وجاءت بهدف تحسين استثمار الشبكة والتوزيع عبرها بشكل عادل وتغيير الخطوط المعدنية القديمة المهترئة.

ولفت إلى أن العمل جار حالياً لاستبدال خطوط المياه في 5 مواقع جديدة في بكا والقريا والغارية وأم الرمان وذيبين.

وتخدم وحدة مؤسسة المياه في القريا 12 بلدة وقرية.

عمر الطويل