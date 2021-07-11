القوات العراقية تدمر مخبأ للإرهابيين في كركوك

بغداد-سانا

أعلنت القوات العراقية اليوم تدمير مخبأ للإرهابيين في منطقة وادي أبو خناجر بمحافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن “قوة مشتركة مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة وادي أبو خناجر أسفرت عن العثور على مخبأ تابع للعصابات الإرهابية يحتوي على قذائف وأسلحة متنوعة”.

وأشار البيان إلى أن مفارز الهندسة قامت بتدمير المخبأ ومحتوياته.

وأحبطت القوات العراقية في وقت سابق اليوم محاولتين لتفجير أبراج للطاقة الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى.