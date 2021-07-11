بدء دورات الفاقد التعليمي لطلاب الفئة (ب) في الحسكة

الحسكة-سانا

بدأت مديرية التربية في الحسكة دورات تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الفئة (ب) وذلك عبر عدد من المراكز التي تم تحديدها في مدينتي الحسكة والقامشلي وريفها.

وبينت مديرة التربية إلهام صورخان في تصريح لمراسل سانا أنه ضمن خطة وزارة التربية لدعم طلاب الفئة (ب) بدأ اليوم تنفيذ دورات تعويض الفاقد التعليمي والتي تستمر لغاية الثاني من شهر أيلول حيث تم تحديد عدد من المراكز لتنفيذ الدورات في مدينة الحسكة وهي ادوار ايواس وعبد الرحمن المحبوب وفي مدينة القامشلي روضة صفي الدين الحلي ورابطة اتحاد الفلاحين وفي منطقة تل حميس بريف القامشلي بمركز فرفرة .

وأشارت صورخان إلى أن الهدف من تنفيذ الدورات تعويض الطلاب ما فاتهم من دروس خلال العام الدراسي نتيجة ظروف مختلفة.

يشار إلى أن عدد طلاب الفئة (ب) في محافظة الحسكة للعام الدراسي الحالي يبلغ 8125 طالباً وطالبة.