تعديل تعرفة أجور النقل في اللاذقية

اللاذقية-سانا

عدل المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية اليوم تعرفة أجور النقل في باصات النقل الداخلي إلى 150 ليرة للخطوط ضمن مدينة اللاذقية.

وأوضح المهندس طارق عيسى مدير شركة النقل الداخلي في تصريح لمراسل سانا أن تطبيق التسعيرة الجديدة سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء القادم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من الشركة وتعميم التسعيرة الجديدة.

ولفت عيسى إلى أن باصات الشركة مستمرة بالعمل على كل الخطوط ضمن المدينة وخارجها على المحاور المعتادة إضافة إلى تلبية الطلب للتخفيف من الازدحام على باقي المحاور وفق الحاجة.