تأهيل عدد من المعيلين لأسرهم وذوي الإعاقة لدخول سوق العمل بالسويداء

السويداء-سانا

أنهت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء بالتعاون مع جمعية نور للإغاثة والتنمية وبدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان تأهيل 21 شخصاً من المعيلين لأسرهم وذوي الإعاقة بمهنة الحلاقة النسائية لدخول سوق العمل.

وذكرت رئيسة مركز سليم المجتمعي بالسويداء التابع لمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل سلاف سليم في تصريح لمراسل سانا أن التأهيل تم ضمن معهد التأهيل والتدريب المهني لذوي الإعاقة على مدار ثلاثة أشهر بإشراف مدربة مختصة مبينة أن هذا التدريب في مجال الحلاقة يعد الأول بالنسبة للمركز ويضاف إلى التدريبات المهنية على الخياطة والأعمال اليدوية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

بدوره لفت منسق صندوق الأمم المتحدة للسكان بالسويداء نورس الصالح إلى أنه تم دعم وتمويل التدريب والتأهيل للمتدربين وتوفير مستلزمات وأدوات العمل لهم وذلك لتمكينهم وفسح المجال لهم لدخول سوق العمل.

وذكرت المتدربة إخلاص غريزي أنها استفادت من التدريب لاكتساب مهنة تساعدها للعمل في هذا المجال المحبب بالنسبة لها فيما وجدت رندة غرز الدين بالتدريب فائدة تساعدها لإيجاد فرصة عمل.

عمر الطويل