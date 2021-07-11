محافظة حلب تعدل تعرفة النقل في المدينة والريف

حلب-سانا

عدّل المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب اليوم أجور النقل العام بالمحافظة بحيث أصبح الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي العام والخاص العاملة على المازوت في مدينة حلب لكافة الخطوط 100 ليرة والحد الأقصى لأجور نقل الركاب في الميكروباصات سعة 14 إلى24 راكباً العاملة على المازوت ضمن مدينة حلب لجميع خطوط المدينة 100 ليرة عدا خطوط (حلب الجديدة شمالي وجنوبي.. حمدانية شرقي وغربي وخط الدائري الشمالي والجنوبي.. هنانو) فأصبحت 125 ليرة وخطوط (المطار المدني ..جبرين.. كفر حمرة .. كفر داعل .. خان العسل.. الشيخ سعيد) 150 ليرة وخطي (حي النيرب.. المدينة الصناعية بمساراتها الثلاثة) 200 ليرة.

وبين علاء الدين مؤذن عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا أن المكتب التنفيذي عدّل الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في الميكروباصات سعة 14 إلى 24 راكباً العاملة على المازوت في ريف محافظة حلب وفق المسافة الكيلومترية وشمل 83 خطاً.

وأضاف إنه تم تعديل سعر أسطوانة الغاز المنزلي لتصبح 4200 ل.س ضمن المدينة و4500 ضمن الريف وسعر أسطوانة الغاز الصناعي 9800 في المدينة و10000 ل.س في الريف وتعديل أجور معتمدي الخبز لتصبح 20 ليرة للربطة الواحدة في المدينة و25 ليرة في الريف.

قصي رزوق