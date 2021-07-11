مسؤول عسكري إيراني يؤكد استقرار الأوضاع في جميع المناطق الحدودية

طهران-سانا

أكد قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد باكبور أن المناطق الحدودية الإيرانية لا تشهد أي مشاكل من الناحية الأمنية موضحاً أن الحدود الشرقية المشتركة بين إيران وأفغانستان يسودها وضع مستقر وآمن.

وأشار باكبور في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا اليوم إلى أن كل حدود البلاد تتمتع بمستوى عال من الرقابة مشدداً على أن “أي خطوة تهدف إلى زعزعة الأمن في إيران والمناطق المحيطة بها سيتبعها رد حاسم من القوات المسلحة”.

وفي سياق متصل أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال حسين خانزادي أن الولايات المتحدة “أصيبت بالرعب من تواجد الدوريات البحرية الإيرانية في المحيط الإطلسي رغم أنها تبعد مسافة 5 آلاف ميل عنها” معتبراً أن السبب في ذلك يعود إلى أن هذا التواجد يساهم بكسر هيمنتها في هذه المنطقة.

وأضاف في تصريح له اليوم إن القوة البحرية الإيرانية باتت تتمتع بقدرات كبيرة حيث تتواجد في مناطق عدة من بينها في شمال المحيط الهندي كقوة بحرية عابرة للمحيطات.