شؤون الأسرى والمحررين تطالب المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى

القدس المحتلة-سانا

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين المجتمع الدولي بوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسرى إياد حريبات و نضال زلوم وفريج أبو ظاهر ومحمد تعامرة يعانون من تدهور خطير في أوضاعهم الصحية مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تمتنع عن تقديم العلاج اللازم لهم في انتهاك واضح لكل المواثيق والأعراف الدولية.

ويواجه نحو5300 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 550 أسيرا بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.