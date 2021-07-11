موسكو… 68 ألف مواطن أجنبي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا

موسكو-سانا

أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا أن 68 ألف مواطن أجنبي تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في العاصمة الروسية موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الغرفة قولها “إنه ومنذ بدء العمل في أكبر مركز للتطعيم مخصص للأجانب العاملين والمقيمين بشكل دائم في العاصمة الروسية في الـ 7 من الشهر الحالي تلقى اللقاح ضد كورونا 68 ألف مواطن أجنبي”.

وأشارت الغرفة إلى أنه وخلال 4 أيام من عمله استقبل المركز 24 ألف أجنبي تم تطعيمهم لافتة إلى أنه يستطيع استقبال نحو 15 ألف شخص يومياً.

ويضم المركز قطاعين مخصصين لتطعيم الأفراد فيما تستقبل نقطة أخرى مجموعات منظمة من العمال الأجانب.

ويتم تلقيح المواطنين الأجانب بلقاح (سبوتنيك لايت) المكون من جرعة واحدة.