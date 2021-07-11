مجلس مدينة درعا يؤكد ضرورة الحصول على رخص ذبح نظامية في عيد الأضحى المبارك

درعا-سانا

دعا مجلس مدينة درعا أصحاب محال القصابة لمراجعة دائرة الشؤون الصحية للحصول على رخص ذبح نظامية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المجلس حفاظاً على النظافة والصحة العامة وضع شروطاً للحصول على رخص ذبح مؤقتة تتضمن طلباً خطياً بالحصول على رخصة ذبح وتعهداً بممارسة الذبح ضمن الشروط الصحية والمحافظة على شروط النظافة ووضع مخلفات اللحوم ضمن أكياس معدة لهذه الغاية إضافة إلى صورة عن الهوية الشخصية لمقدمي طلب الرخص.

وأكد رئيس المجلس أنه ستتم مخالفة كل من يقوم بذبح الأضاحي خارج الأماكن المرخصة وفق الأصول القانونية والأنظمة النافذة.