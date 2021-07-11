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وصول طائرة الخطوط السورية المخصصة لإجلاء الرعايا والطلاب السوريين من الهند

2021-07-11

دمشق-سانا

وصلت صباح اليوم إلى مطار دمشق الدولي طائرة الخطوط الجوية السورية التي قامت بإجلاء الرعايا والطلاب السوريين العالقين في الهند.

وبين المدير التجاري لمؤسسة الخطوط الجوية السورية لؤي حسن في تصريح لـ سانا أن الطائرة التي وصلت صباح اليوم من الهند دلهي نقلت على متنها 208 ركاب أقلعت من الهند في الساعة 20ر5 فجراً بالتوقيت المحلي ووصلت مطار دمشق الساعة 50ر7 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأضاف حسن أن عملية الإجلاء تمت تنفيذا للتوجيهات الحكومية المتضمنة إعادة العالقين في الهند جراء جائحة كورونا.

وكان الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء فيروس كورونا دعا خلال اجتماعه الأخير إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المواطنين السوريين العالقين في الخارج مع الحرص الكامل على تطبيق اشتراطات السلامة العامة والتدابير الوقائية.

غصوب عبود

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