احتفالية يوم الطفل العالمي في اللاذقية تحتفي بأطفال معاقين ومتسربين من المدارس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد: قرار تمديد دخول المساعدات الإنسانية بصيغته الحالية يعد إنجازاً.. ومرتاحون للجهد الروسي الصيني في تقييد وصول المساعدات الغربية والتركية إلى الإرهابيين-فيديو
2021-07-10
شولغين ينتقد مواصلة الدول الغربية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسييس عملها واستهداف سورية
2021-07-09
بوتين وبايدن يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في سورية
2021-07-09
تأخر إقلاع الطائرة السورية من دبي نتيجة عطل فني
2021-07-09
مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال مساعدات إنسانية) إلى سورية.. صباغ: الآلية مسيسة وفشلت في ضمان عدم وصول المساعدات إلى الإرهابيين
2021-07-09
لافرنتييف: الولايات المتحدة الأمريكية قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة
2021-07-09
خاجي: تقديم أي مساعدات إنسانية لسورية يجب أن يترافق مع احترام سيادتها
2021-07-08
محليات
وصول طائرة الخطوط السورية المخصصة لإجلاء الرعايا والطلاب السوريين من الهند
2021-07-11
مجلس مدينة درعا يؤكد ضرورة الحصول على رخص ذبح نظامية في عيد الأضحى المبارك
2021-07-11
محافظة دمشق تعدل تعرفة الركوب لوسائل النقل العاملة على المازوت
2021-07-11
الحرارة تتجاوز معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات
2021-07-11
المجلس العلمي الفقهي: الثلاثاء 20 تموز أول أيام عيد الأضحى المبارك
2021-07-10
عودة أهالي قرية الزارة إلى منازلهم بريف حماة بعد سنوات من تهجيرهم جراء الإرهاب
2021-07-10
(سمايل) مشروع يعزز التشاركية لدعم تنمية الطفولة المبكرة
2021-07-10
رياضة
الأرجنتين تهزم البرازيل وتتوج بلقب كوبا أمريكا
2021-07-11
ليفربول يمنح حارسه أويرزينسكي عقداً طويل الأمد
2021-07-10
كوستا رئيساً جديداً لبنفيكا البرتغالي
2021-07-10
فودين يغيب عن مباراة انكلترا وإيطاليا في نهائي (يورو 2020)
2021-07-10
الأسترالية بارتي تتوج بلقب بطولة ويمبلدون للمرة الأولى
2021-07-10
اتحاد كرة القدم يعلن أسماء الكادر الفني والتدريبي للمنتخب الأول
2021-07-10
وفاة نجم منتخب إنكلترا السابق بول مارينر
2021-07-10
اقتصاد
أكثر من ستين ألف طن تقديرات إنتاج العنب بالسويداء
2021-07-11
انطلاق معرض الصناعات الغذائية (فود إكسبو 2021) الاثنين المقبل
2021-07-10
63 مليار ليرة مبيعات شركة إسمنت حماة خلال ستة أشهر
2021-07-10
وزير المالية الفرنسي يحذر من تأثير موجة جديدة لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي
2021-07-10
نقابة المهن المالية والمحاسبية تنتخب مجلس إدارتها الجديد
2021-07-10
تقديرات إنتاج السويداء من التفاح 45 ألف طن
2021-07-10
بمشاركة أكثر من مئة شركة محلية.. مهرجان التسوق (صنع في سورية) ينطلق غداً في السويداء
2021-07-10
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