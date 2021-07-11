الأرجنتين تهزم البرازيل وتتوج بلقب كوبا أمريكا

ريو دي جانيرو-سانا

توج المنتخب الأرجنتيني بلقب كوبا أمريكا لكرة القدم اليوم بعد فوزه على منتخب البرازيل بهدف دون مقابل.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل في هذا الفوز لجناحه أنخيل دي ماريا الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 22 بعد كرة طويلة أخطأ مدافع البرازيل لودي في التعامل معها لتصل إلى دي ماريا الذي توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يرفع الكرة بكل براعة من فوق الحارس المتقدم لتتهادى في الشباك.

وحصدت الأرجنتين بذلك لقبها الـ 15 والأول لها منذ العام 1993.

كما توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقبه الدولي الأول مع منتخب بلاده.