مرض الكوليرا يقتل 325 شخصا في نيجيريا منذ بداية العام

أبوجا-سانا

تسبب تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا بمقتل 325 شخصا منذ بداية العام الجاري.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قوله إن جميع الوفيات سجلت في 15 من ولايات البلاد وكذلك في العاصمة أبوجا مشيراً إلى أن هذه المناطق وجدت نفسها في بؤرة تفشي المرض المذكور.

وأضاف البيان إن 14343 حالة إصابة بالكوليرا تم تسجيلها في المناطق المذكورة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تشكل الفئة العمرية “من 5 الى 14 سنة” 27 بالمئة من إجمالي عدد الإصابات.

وأكد المركز الوطني أن السلطات تواصل جهودها لمكافحة مرض الكوليرا الذي يعود أحد أسباب تفشيه في نيجيريا كما هو حال عدد كبير من الدول الإفريقية إلى حرمان جزء كبير من سكانها من الوصول المستقر إلى المياه الصالحة للشرب.