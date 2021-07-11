تعديل سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة وربطة الخبز إلى 200 ليرة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم قراراً ينص على تعديل سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية لكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة في قرارها أنه سيبدأ العمل به اعتباراً من صباح الأحد 11-7-2021.

كما أصدرت الوزارة قراراً بتحديد سعر ربطة الخبز بـ 200 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون مشيرة إلى أن تطبيق هذا القرار سيبدأ اعتبارا من صباح الأحد 11-7-2021.

وأوضح معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” المهندس مصطفى حصوية أنه تم رفع أسعار مادة المازوت المخصصة للنقل والقطاع العام والقطاع الزراعي وللتدفئة من 180 إلى 500 ليرة لليتر الواحد بالإضافة إلى رفع سعر مادة المازوت المخصصة للأفران من 135 إلى 500 ليرة لليتر بسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً والإجراءات القسرية الغربية الأحادية الجانب المفروضة على سورية.

وبين حصوية أن 80 بالمئة من احتياجات سورية من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع الأجنبي عن طريق الاستيراد مشيرا إلى أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية الجائرة المفروضة على البلاد وعلى النواقل والموردين الذين يتم التعاقد معهم لتصل النواقل إلى الموانئ السورية ترتب تكاليف وأعباء مالية إضافية على سعر تلك المشتقات وبالتالي كان لا بد من رفع الأسعار حتى يتم تقليص فاتورة الاستيراد وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار توريد المشتقات النفطية.

بدوره زياد هزاع مدير عام المؤسسة السورية للمخابز أوضح أن سعر ربطة الخبز لا يزال مدعوما حتى الآن حيث يقدر سعر تكلفة الربطة بنحو 1000 ليرة سورية بينما ستباع بـ 200 ليرة.

وأشار هزاع إلى أن المحروقات هي أحد العوامل التي تساعد في صناعة الرغيف مبينا أن ارتفاع سعر ليتر المازوت من 135 إلى 500 ليرة سورية أثر على السعر النهائي لمادة الخبز ليصبح سعر الربطة 200 ليرة.