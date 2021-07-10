فودين يغيب عن مباراة انكلترا وإيطاليا في نهائي (يورو 2020)

لندن-سانا

يغيب لاعب المنتخب الإنكليزي فيل فودين عن نهائي مسابقة كأس الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

ووفق موقع سبورت الرياضي فإن نجم مانشستر سيتي يعاني من إصابة أجبرته على الابتعاد عن التدريبات التحضيرية لانكلترا قبل مواجهة المنتخب الإيطالي وبالتالي غيابه غداً عن المباراة النهائية.

وستكون مباراة الغد هي النهائي الأول للإنكليز في الأمم الأوروبية وبالتالي يتطلعون إلى لقبهم الأول بينما سيكون النهائي الرابع للطليان على مدار تاريخهم الأوروبي ويبحثون عن الفوز بثاني ألقابهم في أمم أوروبا بعد غياب 53 عاماً إذ كان لقبهم الأول في عام 1968.