هزة أرضية تضرب شمال شرق إيران

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بقوة 1ر3 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم قضاء كلات بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن حاكم مدينة كلات “مهدي ناصري” في تصريح صحفي أن ” مركز الهزة الأرضية بعمق 12 كيلومتراً عن سطح الأرض وعلى مسافة 19 كيلومتراً من قرية حسن آباد لائين نو في ناحية هزار مسجد” لافتاً إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الهزة الأرضية.

وكانت هزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر ضربت أمس مدينة نقدة في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران.