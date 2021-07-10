خارجية فلسطين تطالب بالضغط على الاحتلال لإنهاء حصاره على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم من إجراءات والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء حصاره المفروض على قطاع غزة منذ أعوام.

وقالت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا إن الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون ويدفعون أثماناً باهظة من حياتهم وواقع معيشتهم بسبب الحصار الظالم الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليهم في تمرد واضح ومتواصل على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضحت الخارجية أنه رغم المطالبات الأممية لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات والتي كان أحدثها مطالبة منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز وما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك إلا أن (إسرائيل) تضرب عرض الحائط بجميع المطالبات الدولية وتواصل حصار قطاع غزة لتكريس فصله عن الضفة الغربية.