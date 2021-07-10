63 مليار ليرة مبيعات شركة إسمنت حماة خلال ستة أشهر

حماة–سانا

بلغت مبيعات الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء بحماة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 63 مليار ليرة سورية ناتجة عن بيع 545 ألفاً و455 طناً من مادة الإسمنت.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس علي جعبو في تصريح لمراسل سانا أن الشركة أنتجت خلال النصف الأول 540570 طناً من الإسمنت و395009 أطنان من مادة الكلنكر مبيناً أن مخزون الشركة حالياً يبلغ 19627 طن إسمنت مقابل 1516479 طن كلنكر.

ولفت إلى أن الشركة باعت أيضاً خلال الأشهر الستة الماضية نحو 300 ألف بلوكة من مختلف المقاسات المطلوبة في السوق المحلية وبأسعار منافسة مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على زيادة الطاقة الإنتاجية لوحدة إنتاج البلوك لتغطية الطلب المتزايد من القطاع الخاص ونظراً لتحقيقها ريعية اقتصادية جيدة تسهم في زيادة الموارد المالية للشركة.

يذكر أن أرباح شركة إسمنت حماة خلال العام الماضي قد بلغت 9 مليارات و900 مليون ليرة سورية.