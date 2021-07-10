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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
شولغين ينتقد مواصلة الدول الغربية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تسييس عملها واستهداف سورية
2021-07-09
بوتين وبايدن يبحثان في اتصال هاتفي الوضع في سورية
2021-07-09
تأخر إقلاع الطائرة السورية من دبي نتيجة عطل فني
2021-07-09
مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال مساعدات إنسانية) إلى سورية.. صباغ: الآلية مسيسة وفشلت في ضمان عدم وصول المساعدات إلى الإرهابيين
2021-07-09
لافرنتييف: الولايات المتحدة الأمريكية قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة
2021-07-09
خاجي: تقديم أي مساعدات إنسانية لسورية يجب أن يترافق مع احترام سيادتها
2021-07-08
رئيس الحكومة الأردنية: تشغيل معبر جابر الحدودي مع سورية بكامل طاقته
2021-07-08
محليات
استبدال خط صرف صحي يخدم كفرسوسة وجزءاً من المزة
2021-07-10
توقيف 10 أشخاص من متعاطي ومروجي المخدرات والعملة المزيفة بدمشق
2021-07-10
تنفيذ أعمال صيانة وحماية لقلعة الحصن ضمن يوم عمل وطني طوعي
2021-07-10
إخماد حريق بمدينة ازرع بريف درعا الشمالي
2021-07-10
الحرارة إلى انخفاض والجو صحو وحار بشكل عام
2021-07-10
تشييع جثمان أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة أحمد جبريل إلى مثواه الأخير-فيديو
2021-07-09
محافظة دمشق تصدر القيم الاسمية للأسهم التنظيمية في عقارات المنطقة التنظيمية (باسيليا سيتي)
2021-07-09
رياضة
الكرامة والوحدة في أولى جولات الدور النهائي من دوري كرة السلة للرجال بعد غد
2021-07-10
مواجهة قوية تجمع إنكلترا وإيطاليا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم
2021-07-10
دورة لتأهيل حكام مستجدين بكرة اليد في اللاذقية
2021-07-10
الحكم الدولي السوري بالجمباز نضال اليوسف في أولمبياد طوكيو
2021-07-10
تنافس 35 لاعباً ولاعبة في بطولة اللاذقية للجودو للناشئين
2021-07-10
تميزت في رياضة القوة البدنية… البعيني تطمح للوصول إلى منصات التتويج الدولية
2021-07-10
منتخب اللاذقية بكرة السلة للرياضات الخاصة يشارك ببطولة غرب آسيا
2021-07-10
اقتصاد
63 مليار ليرة مبيعات شركة إسمنت حماة خلال ستة أشهر
2021-07-10
وزير المالية الفرنسي يحذر من تأثير موجة جديدة لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي
2021-07-10
تقديرات إنتاج السويداء من التفاح 45 ألف طن
2021-07-10
انطلاق معرض الصناعات الغذائية (فود إكسبو2021) الاثنين المقبل
2021-07-10
بمشاركة أكثر من مئة شركة محلية.. مهرجان التسوق (صنع في سورية) ينطلق غداً في السويداء
2021-07-10
مشروع صغير لصناعة التحف والأدوات الخشبية يوفر 12 فرصة عمل بالسويداء
2021-07-09
بريطانيا لا تعترف بتقدير الاتحاد الأوروبي لتكلفة الانفصال
2021-07-09
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استبدال خط صرف صحي يخدم كفرسوسة وجزءاً من المزة
2021-07-10
تصوير: محمد السعدوني
خط صرف صحي
2021-07-10
jullnar
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استبدال خط صرف صحي يخدم كفرسوسة وجزءاً من المزة
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