استبدال خط صرف صحي يخدم كفرسوسة وجزءاً من المزة

دمشق-سانا

باشرت الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة دمشق تنفيذ مشروع إنشاء واستبدال خط الصرف الصحي بأحد الشوارع الرئيسة في نهر عيشة الممتد من مدرسة عبد الرحمن الكواكبي وصولاً إلى المتحلق الجنوبي بطول 380 متراً.

ويخدم المشروع منطقة كفرسوسة كاملة وأحياء محيطة به إضافة إلى جزء من المزة كما أوضح المشرف عليه المهندس إبراهيم عبد الرحمن لمندوب سانا ويتألف من جزأين الأول بطول 210 أمتار ويستخدم فيه قساطل بيتونية طول الواحد منها 2 متر و50 سنتمتراً وقطر متر واحد فيما الثاني بطول 170 متراً ويستخدم فيه قساطل البولي إيتيلين (بلاستيك) طول الواحد منها 6 أمتار وقطر متر واحد بعمق يتراوح بين 3 أمتار و70 سنتمتراً إلى 4 أمتار و10 سنتمترات.

وذكر عبد الرحمن إن هدف المشروع استبدال شبكة الصرف الصحي القديمة التي تعاني من التسرب وانسداد بعض القساطل مبيناً أن العمل متواصل حيث تتم أعمال الحفريات وتركيب القساطل وإعادة الطمر فوراً بشكل متزامن وسريع من أجل الإبقاء على حركة السير على الطريق وإنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن وقبل مدة التنفيذ المقررة بأربعة أشهر.

علي عجيب