حكيموف: العمل مستمر لتوسيع منظمة شنغهاي للتعاون

موسكو-سانا

قال مبعوث الرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي بختيار حكيموف اليوم: إن العمل مستمر لتوسيع الدول الأعضاء في المنظمة.

ورداً على سؤال إن كان القرار سيتخذ في قمة دوشانبي المقبلة قال حكيموف لوكالة تاس: “دعونا لا سنتعجل الأمور، إنها عملية صعبة تتطلب حلولاً متوافقة كما يجب أن تؤخذ معايير المنظمة للمرشحين في الحسبان”.

وأوضح حكيموف أن طلبات العضوية التي قدمتها أفغانستان وإيران قيد الدراسة إضافة إلى عدد من طلبات دول أخرى تسعى لأن تنضم بصفة مراقب أو شريك.

وأضاف حكيموف: “نؤمن أنه بدلاً من الزيادة التقنية لعدد الدول الأعضاء فالأهم من ذلك هو التأكد من أن تلك البلدان المرشحة ستلعب دوراً في إطار المنظمة وتستخدم بفعالية الفرص التي تقدمها، والتشاور مستمر في الأمر”.

يذكر أن دوشانبي عاصمة طاجكستان ستستضيف قمة منظمة شانغهاي للتعاون في الـ 16 من أيلول القادم وتستمر ليومين.