مواجهة قوية تجمع إنكلترا وإيطاليا في نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم

لندن-سانا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوربية إلى ملعب ويمبلي في لندن غداً الذي سيحتضن نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم بين إنكلترا وإيطاليا.

وفي طريقه الى النهائي فاز المنتخب الإيطالي في الدور الأول على المنتخب التركي بثلاثة أهداف نظيفة ومثلها على سويسرا في المباراة الثانية بعدها فازت على ويلز ثم تجاوزت النمسا في الدور الثاني قبل أن تحقق إنجازاً كبيراً في ربع النهائي وتضع المنتخب البلجيكي القوي خارج البطولة الأوروبية.

وفي نصف النهائي تراجع أداء المنتخب الإيطالي في المباراة التي واجه خلالها إسبانيا إلا أنه حقق الأهم وهو الفوز بركلات الترجيح وهذه هي المرة الرابعة التي تبلغ فيها إيطاليا المباراة النهائية.

أما انكلترا فافتتحت البطولة بالفوز على منتخب كرواتيا بهدف دون رد وتعثرت في المباراة الثانية بعد تعادل سلبي مع اسكتلندا وفي المباراة الثالثة فازت على تشيكيا بهدف دون رد وفي الدور الثاني فازت على ألمانيا بهدفين دون رد وفي ربع النهائي فازت على أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد وتغلبت في نصف النهائي على الدنمارك بنتيجة 2-1.

مباراة قوية ستجمع إنكلترا وإيطاليا في ويمبلي ومن المتوقع أن تكون على مستوى عالٍ من الندية وستستفيد إنكلترا من عاملي الأرض والجمهور أما إيطاليا فستلعب بخبرتها وبالروح العالية التي يتمتع بها لاعبوها.