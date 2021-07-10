دورة لتأهيل حكام مستجدين بكرة اليد في اللاذقية

اللاذقية-سانا

أقامت لجنة الحكام في اتحاد كرة اليد دورة لتأهيل حكام مستجدين باللعبة في اللاذقية بمشاركة عدد من لاعبي المحافظة وطلاب كلية التربية الرياضية.

رئيس اللجنة منير بدعيش اوضح في تصريح لمراسل سانا الرياضي إلى أن الدورة تطرقت إلى قانون اللعبة والتعديلات التي ادخلها عليها الاتحاد الدولي وشهدت تفاعلاً من الدارسين والدارسات والهدف منها زيادة عدد الكوادر التحكيمية والاستفادة منهم في البطولات الفرعية والمركزية.

الدارس عثمان شلحة والدارسة هيا أبو جره لفتا إلى انهما يشاركان في الدورة لزيادة خبرتهما بقانون التحكيم وسيتبعان المزيد من الدورات التي سيقيمها الاتحاد في الأشهر القادمة للترقية الى الدرجات وبالتالي المشاركة بالبطولات المركزية كحكام التي ستعطيهما بدورها المزيدة من الخبرة العملية.