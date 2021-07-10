الكرامة والوحدة في أولى جولات الدور النهائي من دوري كرة السلة للرجال بعد غد

دمشق-سانا

أولى جولات الدور النهائي من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال ستكون بعد غد بمواجهة قوية تجمع الوحدة والكرامة في صالة الفيحاء بدمشق اللذين بلغا النهائي بعد منافسات قوية مع الجيش والاتحاد على التوالي في نصف نهائي البطولة.

الجولة الثانية من الدور النهائي ستجمع الفريقين في حمص يوم الجمعة المقبل والفائز بنتيجة المباراتين سيتوج بلقب البطولة فيما سيتم اللجوء إلى جولة فاصلة في حال تبادل الفوز تقام في اليوم التالي لتحديد بطل الدوري.

طريق الفريقين لم يكن سهلاً على الإطلاق للتأهل الى النهائي بل احتاج كل منهما إلى جولة فاصلة في الدور نصف النهائي الذي أقيم بنظام الفوز باثنتين من أصل ثلاث مباريات فالوحدة بلغ النهائي بفوزه على الجيش بنتيجة 75-72 نقطة في الجولة الفاصلة علماً أن الجيش فاز ذهابا بنتيجة 68-72 نقطة بينما فاز الوحدة إيابا بـ 70-75 نقطة.

أما الكرامة فتأهل بفوزه على الاتحاد بنتيجة 86-78 نقطة في مباراة فاصلة ضمن نصف النهائي وكان الكرامة فاز على الاتحاد في الجولة الأولى من نصف النهائي بنتيجة 98-88 نقطة بينما فاز الاتحاد على الكرامة في الجولة الثانية بنتيجة 72-68 نقطة.

مدرب الكرامة خالد أبو طوق قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي” إن المباراة مع الوحدة لن تكون سهلة على الاطلاق فمستوى الفريقين متقارب وسنحاول إبعاد اللاعبين قدر الإمكان عن تأثير ضغط المنافسة على اللقب ولا سيما أن ذلك ظهر واضحاً في مباراتنا مع الاتحاد في نصف النهائي”.

محمد الرحيل