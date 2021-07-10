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أكبر زيادة يومية لإصابات كورونا في نيو ساوث ويلز الاسترالية

2021-07-10

سيدني-سانا

سجلت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات المنقولة محلياً بمتحور دلتا كورونا وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة وتفشي المرض على نحو خطير.

ونقلت رويترز عن رئيسة وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان قولها “هناك توقعات بأن تزداد الأمور سوءاً فيما يتعلق بانتشار المرض وارتفاع عدد الإصابات”.

وسجلت نيو ساوث ويلز أكثر ولايات استراليا سكاناً 50 إصابة محلية جديدة بمتحور دلتا كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الوقت الذي يستمر فيه العزل العام لمدينة سيدني والمناطق المحيطة بها.

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