حرائق الغابات تلتهم عشرات المنازل وتشرد مئات الأشخاص في مقاطعة تشيليابينسك الروسية

موسكو-سانا

أعلن المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ في مقاطعة تشيليابينسك الروسية اليوم أن حرائق الغابات في المقاطعة دمرت 71 مبنى بينها المساكن والمنازل الصيفية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصادر بالمكتب قولها “لسوء الحظ دمرت الحرائق 71 مبنى ولم يتضرر أحد” مضيفة إن “179 شخصاً بينهم 128 طفلاً متواجدون حالياً في نقاط الإقامة المؤقتة”.

ويشارك في عملية إطفاء الحرائق في المقاطعة أكثر من 600 شخص و142 وحدة من المعدات الخاصة و3 طائرات و4 قطارات.

وأفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأن مساحة حرائق الغابات في 3 مناطق بمقاطعة تشيليابينسك تبلغ نحو 14 ألف هكتار وتواجه عمليات الإطفاء صعوبة بسبب الرياح القوية.