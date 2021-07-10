مقتل أحد مسؤولي ميليشيا (قسد) في بلدة الكسرة بريف دير الزور

دير الزور-سانا

قتل مسؤول محلي من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عبر إطلاق الرصاص عليه في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن مسؤولاً إدارياً لدى ما يسمى “مجلس إدارة الشعب” التابع لميليشيا “قسد” قتل بهجوم بالأسلحة الرشاشة أثناء تجوله في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وتتواصل الهجمات على مسلحي ميليشيا “قسد” في مناطق الجزيرة السورية بالتوازي مع تصعيد الميليشيا اعتداءاتها على المدنيين واختطافها العديد من الشبان بحجج وذرائع واهية وسوقهم إلى معسكرات تدريب للقتال في صفوفها.