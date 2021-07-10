10 تموز 1925 – تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفييتية تحت اسم إتار تاس

دمشق-سانا

1645 – وقوع “معركة لانغبورت” في إطار الحرب الأهلية الإنكليزية بين أنصار الملك تشارلز الأول وأنصار البرلمان.

1778 – ملك فرنسا لويس السادس عشر يعلن الحرب على بريطانيا.

1789 – المستكشف الكندي ألكسندر ماكينزي يصل إلى دلتا نهر أطلق عليه اسم نهر ماكينزي تيمنا باسمه.

1796 – عالم الرياضيات الألماني كارل فريدريش غاوس يكتشف أن كل عدد طبيعي موجب يمكن كتابته على الأكثر في شكل مجموع ثلاثة أعداد مثلثية.

1890 – وايومنغ تنضم للولايات المتحدة لتكون الولاية الرابعة والأربعين في ترتيب الانضمام.

1919 – الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

1925 – تأسيس وكالة الأنباء الرسمية السوفييتية تحت اسم إتار تاس.

1938 – هوارد هيوز يحطم رقما قياسيا جديدا في دورانه حول العالم وذلك في 91 ساعة و14 دقيقة.

1940 – الجمعية الوطنية الفرنسية تعلن نهاية الجمهورية الفرنسية الثالثة وقيام حكومة فيشي بقيادة المارشال فيليب بيتان والتي قبلت بالاستسلام أمام الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

1943 – قوات الحلفاء تنزل في صقلية معلنة بذلك بداية الحملة الإيطالية في إطار الحرب العالمية الثانية.

1962 – إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تلستار 1 والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة.

1973 – البرلمان الباكستاني يوافق على مشروع قرار يعترف بدولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان.

1991 – بوريس يلتسن يتولى رئاسة روسيا الاتحادية ليكون أول رئيس منتخب لها منذ حل الاتحاد السوفييتي.

من مواليد هذا اليوم

1898 – ثيودور إديسون.. مخترع أمريكي وهو الابن الثالث للمخترع توماس إديسون.

1920 – أوين تشمبرلين.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1959.

من وفيات هذا اليوم

1559 – الملك هنري الثاني ملك فرنسا.

1851 – لويس داغير.. عالم كيمياء وفنان فرنسي.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في البهاما.

عيد الجيش في موريتانيا.