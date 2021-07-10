انفجار داخل حديقة في العاصمة الإيرانية دون إصابات

طهران-سانا

وقع انفجار الليلة داخل حديقة في العاصمة الإيرانية طهران دون أن يسفر عن إصابات.

وقال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية حميد رضا كودرزي في تصريح له أن “الانفجار وقع داخل حديقة ملت في طهران” موضحاً أن “شيئا مجهولا انفجر في الحديقة ولم يسفر عن خسائر”.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الحادثة إرهابية قال كودرزي: “نحقق في أبعاد وسبب الانفجار وسنعلن عن الموضوع قريبا”.

من جهته قال المتحدث باسم قسم الإطفاء في طهران جلال ملكي في تصريح لوكالة ايسنا الطلابية: “وردتنا اتصالات من مواطنين حول سماع دوي انفجار كبير في طهران وتم إرسال فرق الانقاذ إلى المكان”.