مقتل شخص بإطلاق نار وإصابة 3 آخرين جراء طعن بسكين في جنوب فرنسا

باريس-سانا

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن شخصاً قتل بإطلاق نار اليوم فيما أصيب 3 أشخاص آخرون جراء طعن بسكين بالقرب من روضة أطفال في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا في حدثين وقعا بمكان واحد لكن لم يعرف إذا كان لهما صلة ببعضهما.

وقالت مصادر لقناة “بي إف إم تي في” الفرنسية إن الهجوم وقع في الدائرة الـ 11 بمرسيليا حيث تم إبلاغ الشرطة بحادث إطلاق نار.

وبعد الوصول إلى المكان عثرت الشرطة على شاب عمره 18 سنة أصيب بطلقات نارية في الصدر وتوفي متأثراً بجروحه وتقول الشرطة إنه كان متورطاً في تهريب المخدرات.

وأصيب 3 أشخاص بالطعن في المنطقة ذاتها من قبل شخص مجهول ولم يعرف ما إذا كان المهاجم هو نفسه من أطلق النار أم لا.

ولم تتمكن الشرطة من توقيف منفذ أو منفذي الهجوم فيما لا تزال ملابسات الحادث غامضة.