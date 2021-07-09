هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب شمال غرب إيران ولا إصابات

طهران-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5 درجات على مقياس ريختر الليلة مدينة نقدة في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد حسين لاله بور سكرتير إدارة الكوارث والطوارئ في المدينة قوله “إن فرق الإغاثة والإنقاذ على جهوزية تامة وتتابع تفاصيل الهزة الأرضية التي وقعت على عمق 10 كيلومترات” لافتاً إلى أنه لم ترد أنباء لحد الآن عن وقوع إصابات جراء الهزة الأرضية.

وأشار لاله بور إلى أن الهزة تبعتها هزة ارتدادية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر.