السويداء-سانا

تنافس 50 لاعباً ولاعبة في بطولة السويداء بالقوة البدنية للرجال والسيدات التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة اليوم بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي وذلك بمشاركة أندية العربي والرحى والكفر وشهبا وعدد من الأندية الخاصة.

وجاء أولاً بفئة الرجال لوزن 59 كغ رواد رحال و لوزن 66 كغ طارق نوفل ولوزن 74 كغ عاصم درويش ولوزن 83 كغ حسام كيوان ولوزن 93 كغ كمال كيوان ولوزن 105 كغ أحمد حمزة ولوزن 120 كغ حسام كنج كيوان.

وفازت بمنافسات السيدات كل من تيماء الخطيب البعيني لوزن 47 كغ وربا سنيح لوزن 52 كغ ولمى الشوفي لوزن 57 كغ وغنوة البربور لوزن 63 كغ وثراء طحطح لوزن 69 كغ وهلا مسعود لوزن 76 كغ وهبا غلاب لوزن 84 كغ فيما حققت المركز الأول بوزن فوق 84 كغ اللاعبة هناء شجاع.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية للقوة البدنية بالسويداء إياد كنعان إلى أن البطولة التي جاءت تحضيراً لبطولة الجمهورية تميزت بمستواها والأرقام المحققة وأفرزت أبطالاً جدداً وأشرف عليها عضوا اتحاد اللعبة محمد الروماني ورنا شكر زين الدين.

عمر الطويل