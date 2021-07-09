شواطئ اللاذقية اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال مساعدات إنسانية) إلى سورية.. صباغ: الآلية مسيسة وفشلت في ضمان عدم وصول المساعدات إلى الإرهابيين
2021-07-09
لافرنتييف: الولايات المتحدة الأمريكية قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة
2021-07-09
خاجي: تقديم أي مساعدات إنسانية لسورية يجب أن يترافق مع احترام سيادتها
2021-07-08
رئيس الحكومة الأردنية: تشغيل معبر جابر الحدودي مع سورية بكامل طاقته
2021-07-08
حب الله وخوري يبحثان العلاقات السورية اللبنانية
2021-07-08
سورية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة لممارسة الضغوط على سورية
2021-07-08
الدول الضامنة تجدد التزامها القوي بسيادة سورية ووحدة أراضيها ومواصلة محاربة الإرهاب فيها ورفض الأجندات الانفصالية
2021-07-08
محليات
محافظة دمشق تصدر القيم الاسمية للأسهم التنظيمية في عقارات المنطقة التنظيمية (باسيليا سيتي)
2021-07-09
وضع ثلاث آبار في السويداء بالخدمة بعد صيانتها وإصلاحها
2021-07-09
تنفيذ أعمال تزفيت لعدد من طرقات مدينة دمشق وأحيائها
2021-07-09
البدء بمشروع إنارة بالطاقة الشمسية للسوق الرئيسي في مدينة صلخد بالسويداء
2021-07-09
تنفيذ مشروع المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في بلدة سليم بالسويداء خلال الشهر الجاري
2021-07-09
الاستراحات الطرقية على أطراف مدينة تدمر.. تقديم خدمات متنوعة للمسافرين على مدار الساعة
2021-07-09
الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية
2021-07-09
رياضة
تنافس 50 لاعباً ولاعبة في بطولة السويداء بالقوة البدنية
2021-07-09
ليفربول يعلن تجديد عقد الإنكليزي إليوت حتى 2026
2021-07-09
ريو دي جانيرو تسمح بحضور جماهيري محدود لنهائي كوبا أمريكا
2021-07-09
قرعة التصفيات الآسيوية تضع منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم في المجموعة الأولى
2021-07-09
رئيس اليويفا يعارض إقامة بطولة أوروبا عبر القارة مرة أخرى
2021-07-09
ريال مدريد يعير حارس مرماه إلى نادي فوينلا برادا
2021-07-09
نيمار: أريد التغلب على ميسي والفوز بلقب كوبا أمريكا
2021-07-09
اقتصاد
مشروع صغير لصناعة التحف والأدوات الخشبية يوفر 12 فرصة عمل بالسويداء
2021-07-09
بريطانيا لا تعترف بتقدير الاتحاد الأوروبي لتكلفة الانفصال
2021-07-09
ارتفاع أسعار الذهب
2021-07-09
معرض (سيربترو) يجمع الخبراء وأحدث التقنيات المستخدمة في الصناعات النفطية
2021-07-09
تباين أسعار النفط في ظل انخفاض المخزونات الأمريكية
2021-07-09
شركة سار للمنظفات: إنتاج بقيمة 570 مليون ليرة في ستة أشهر وإعادة تأهيل للمقر الرئيسي
2021-07-08
مديرية الجمارك: 80 مليار ليرة قيمة الغرامات المحصلة عن القضايا المحققة خلال 6 أشهر
2021-07-08
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الشريط الأخباري
مجلس الأمن يمدد (آلية إدخال مساعدات إنسانية) إلى سورية.. صباغ: الآلية مسيسة وفشلت في ضمان عدم وصول المساعدات إلى الإرهابيين
لافرنتييف: الولايات المتحدة الأمريكية قد تنسحب من سورية بصورة مفاجئة
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شواطئ اللاذقية اليوم
2021-07-09
تصوير: نجم ناصر
شواطئ اللاذقية
2021-07-09
jullnar
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