تنفيذ مشروع المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في بلدة سليم بالسويداء خلال الشهر الجاري

السويداء-سانا

أكد مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أنه سيتم خلال الشهر الجاري تنفيذ مشروع المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية في بلدة سليم شمال مدينة السويداء وذلك بعد أن تم رصد الاعتمادات اللازمة وتوقيع عقد بالتراضي مؤخرا بين وزارة الإشغال العامة والإسكان ومؤسسة الإنشاءات العسكرية لتنفيذ مشروع المعهد بقيمة 9 مليارات و354 مليونا و962 ألف ليرة وبمدة تنفيذ 3 سنوات.

وأوضح العربيد لـ سانا أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خصصت مديرية سياحة السويداء عام 2016 بقطعة أرض مساحتها 370ر12 دونما في منطقة سليم العقارية لإشادة بناء المعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية مبينا أن المعهد يتألف من كتلة رئيسة وخدمات مكتبية للطلاب وكتلة المدرسة الفندقية وساحات مبلطة وملاعب ومدرج وكتلة الفندق والمطعم وبوفيه ومواقف سيارات.

ولفت إلى أنه تم استلام الأرض منذ عام 2019 إلا أن الأعمال لم تنطلق حينها لعدم توافر السيولة المالية اللازمة ولكن بعد توفر الاعتماد المالي جرى إنجاز وتدقيق الإضبارة الفنية والتنفيذية للمشروع من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية.

وأشار العربيد إلى أهمية مشروع المعهد بتنمية رأس المال البشري المدرب والمؤهل فنيا ومهنيا لافتا إلى أن عدد المشروعات السياحية المستثمرة في المحافظة منذ عام 2008 ولغاية تاريخه بلغ 61 مشروعا سياحيا إضافة إلى 36 مشروعا قيد التنفيذ والإنجاز.

وتقع بلدة سليم على طريق عام دمشق-السويداء وتبعد عن مدينة السويداء باتجاه الشمال نحو 9 كم وترتفع عن سطح البحر نحو 976 مترا وتتميز بطبيعتها الجميلة واثارها ومقوماتها السياحية المميزة.

سهيل حاطوم