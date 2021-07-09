الاستراحات الطرقية على أطراف مدينة تدمر.. تقديم خدمات متنوعة للمسافرين على مدار الساعة

تدمر-سانا

مع ازدياد حركة المسافرين على الطريق الذي يربط المحافظات الجنوبية والغربية بالمحافظات الشرقية تنتشر الاستراحات الطرقية على أطراف مدينة تدمر بعد تحرير المنطقة من الإرهابيين على يد أبطال الجيش العربي السوري لتقدم خدماتها المتنوعة للمسافرين على مدار الـ 24 ساعة.

ورأى أحمد أبو حازم سائق بولمان بين دمشق ودير الزور أن عودة الاستراحات على أطراف مدينة تدمر أدت إلى ارتياح شديد لدى المسافرين الذين يجدون فيها الخدمات اللازمة وخاصة أن الطريق يمتد لمسافة نحو 500 كم مشيرا إلى توفر الأمان على الطريق بفضل أبطال الجيش العربي السوري كما أن الطريق بين تدمر ودير الزور أصبح جيدا بعد صيانته من التخريب الذي تعرض له في عدد من المواقع من قبل الإرهابيين.

وأعربت أم أحمد إحدى المسافرات عن سعادتها بوجود الاستراحات على أطراف مدينة تدمر حيث تتوفر فيها النظافة وتوفر الخدمات اللازمة للمسافرين بأسعار مقبولة مشيرة إلى توفر السير بشكل مستمر بين دير الزور ودمشق وخاصة أنها أسبوعيا تسافر إلى دمشق بقصد المعالجة الطبية.

ولفت سمير الطه صاحب إحدى الاستراحات على أطراف مدينة تدمر إلى أن الاستراحة تعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة المسافرين مؤكدا وجود حركة نشطة لجميع آليات النقل خاصة باصات البولمان وأنهم يسعون بشكل مستمر لتقديم الخدمات التي يطلبها المسافرون.

عدنان الخطيب