دراسة: فقدان الأسنان عند كبار السن يزيد مخاطر إصابتهم بالخرف

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية أن فقدان الأسنان عند كبار السن يزيد من خطر إصابتهم بالخرف.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة نيويورك ونشرتها مجلة جمعية الأطباء الأمريكيين أن كبار السن الذين يستخدمون أطقم الأسنان لا يواجهون خطر الإصابة بالخرف مقارنة بمن يفقدون أسنانهم ولا يقومون باستبدالها ما يؤكد ضرورة زراعة الأسنان لدى المسنين لتجنب التدهور المعرفي لديهم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد جمع بيانات أكثر من 14 دراسة عن فقدان الأسنان والضعف الإدراكي شملت 34074 بالغاً منهم 4689 يعانون ضعف الوظيفة الإدراكية.

ووجدوا أن البالغين الذين يعانون من فقدان الأسنان معرضون لخطر الإصابة بالضعف الإدراكي بنسبة 50 بالمئة تقريباً وخطر الإصابة بالخرف بنسبة 30 بالمئة مقارنة بمن لم يفقدوا أسنانهم.

ويصيب الخرف نحو 6 ملايين شخص في الولايات المتحدة وفق تقديرات جمعية الزهايمر الأمريكية كما يعاني 1 من كل 6 بالغين في سن الـ 65 أو أكبر من فقدان الأسنان بشكل كبير مع تقدمهم في السن وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.