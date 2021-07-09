مايكروسوفت تصدر تحديثات طارئة لأنظمة ويندوز

نيويورك-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها أطلقت بعض التحديثات الطارئة لأنظمة ويندوز لتفادي خطر ثغرة برمجية من الممكن أن تؤثر على أمن البيانات في تلك الأنظمة.

وأشار مصدر في الشركة إلى أن التحديثات الأمنية التي أعلنت عنها مايكروسوفت مؤخرا جاءت بعد اكتشاف ثغرة” برينت نايت مير البرمجية في خدمات “ويندوز برينت سبوولر” بأنظمة ويندوز.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المخترقين يمكنهم استغلال الثغرة المذكورة لاختراق الأجهزة العاملة بأنظمة ويندوز وتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد أو تثبيت برمجيات من الممكن أن تهدد أمن بيانات مستخدمي الحواسب.

ونصحت الشركة مستخدمي حواسب ويندوز بتثبيت التحديثات البرمجية التي أطلقتها اعتبارا من 6 الجاري وكذلك التحديثات التي ستطلق بعدها.