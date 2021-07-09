الأوائل على مستوى سورية في السويداء: قطفنا ثمرة تعبنا ومثابرتنا- فيديو

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
خاجي: تقديم أي مساعدات إنسانية لسورية يجب أن يترافق مع احترام سيادتها
2021-07-08
رئيس الحكومة الأردنية: تشغيل معبر جابر الحدودي مع سورية بكامل طاقته
2021-07-08
حب الله وخوري يبحثان العلاقات السورية اللبنانية
2021-07-08
سورية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة لممارسة الضغوط على سورية
2021-07-08
الدول الضامنة تجدد التزامها القوي بسيادة سورية ووحدة أراضيها ومواصلة محاربة الإرهاب فيها ورفض الأجندات الانفصالية
2021-07-08
روسيا وإيران تؤكدان ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سورية ورفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها
2021-07-08
لافرنتييف: تحسين الوضع الإنساني في سورية يجب أن يكون من أولويات المجتمع الدولي
2021-07-08
محليات
حماية المستهلك بدرعا تضبط معملاً لصناعة الخراطيم الزراعية يستخدم مواد أولية مجهولة المصدر
2021-07-08
القبض على أحد أفراد عصابة تمتهن تصريف العملة الأجنبية بريف دمشق ومصادرة 50 ألف دولار مزور
2021-07-08
الخارجية والمغتربين: سورية تستهجن المواقف العدائية الأمريكية والبيانين الصادرين عن اجتماع روما والاجتماع المصغر
2021-07-08
إخماد حريق اندلع في سيارة شاحنة بريف حمص
2021-07-08
لتحسين واقع المياه في جبلة ومحيطها.. تنفيذ مشروع حيوي لتمديد أنابيب مياه الشرب
2021-07-08
مؤتمر أطباء الأسنان يوصي برفع قيمة الراتب التقاعدي وتطوير المركز الوطني للتخصصات الطبية
2021-07-08
المهندس عرنوس لوفد إيراني: بذل الجهود لوضع الاتفاقيات الثنائية والمشاريع المشتركة موضع التنفيذ
2021-07-08
رياضة
الكرامة يتأهل إلى الدور النهائي من دوري كرة السلة للرجال
2021-07-08
أتلتيكو مدريد يمدد عقد سيميوني حتى 2024
2021-07-08
تشيلسي يوافق على انتقال جيرو إلى ميلان
2021-07-08
ريال مدريد يلغي جولته التحضيرية في آسيا وأمريكا
2021-07-08
طاقم تحكيم هولندي لنهائي يورو 2020
2021-07-08
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يحسم مصير المدرب ديشامب
2021-07-08
تنافس نحو 100 لاعب ولاعبة في بطولة السويداء بألعاب القوى للأشبال والناشئين
2021-07-08
اقتصاد
شركة سار للمنظفات: إنتاج بقيمة 570 مليون ليرة في ستة أشهر وإعادة تأهيل للمقر الرئيسي
2021-07-08
مديرية الجمارك: 80 مليار ليرة قيمة الغرامات المحصلة عن القضايا المحققة خلال 6 أشهر
2021-07-08
أكثر من 6 مليارات ليرة مبيعات سكر حمص خلال النصف الأول من العام
2021-07-08
مليار و705 ملايين ليرة… مبيعات السورية للتجارة بدير الزور خلال 6 أشهر
2021-07-08
التعداد العام الأول من نوعه للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية.. نحو 800 ألف منشأة في 8 محافظات
2021-07-08
التداول الإلكتروني للأوراق المالية يختصر الوقت ويمنع البيع الوهمي
2021-07-08
24 ألف هكتار مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القطن في سورية
2021-07-08
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المهندس عرنوس لوفد إيراني: بذل الجهود لوضع الاتفاقيات الثنائية والمشاريع المشتركة موضع التنفيذ
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سورية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة لممارسة الضغوط على سورية
الدول الضامنة تجدد التزامها القوي بسيادة سورية ووحدة أراضيها ومواصلة محاربة الإرهاب فيها ورفض الأجندات الانفصالية
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2021-07-09
الأوائل على مستوى سورية في السويداء
2021-07-09
manhal
سابق
مجلس الأمن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي
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