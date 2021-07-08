الكرامة يتأهل إلى الدور النهائي من دوري كرة السلة للرجال

حمص-سانا

تأهل فريق الكرامة إلى الدور النهائي من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة للرجال بفوزه على الاتحاد بنتيجة 86-78 نقطة في المباراة الفاصلة من الدور نصف النهائي التي جمعتهما اليوم في حمص.

وسيلتقي الكرامة مع الوحدة في الدور النهائي حيث يلعب خلاله الفريقان جولتين ذهاباً وإياباً ويتوج باللقب الفائز بالجولتين وفي حال تبادل الفريقان الفوز فيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

وكان الكرامة فاز على الاتحاد في الجولة الأولى من نصف النهائي بنتيجة 98-88 نقطة بينما فاز الاتحاد على الكرامة في الجولة الثانية أمس بنتيجة 72-68.

وكان الوحدة تأهل إلى الدور النهائي بفوزه على الجيش بنتيجة 75-72 نقطة في المباراة الفاصلة من نصف النهائي علماً أن الجيش فاز ذهاباً بنتيجة 68-72 نقطة بينما فاز الوحدة إياباً 70-75 نقطة.