ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى المنكوب في فلوريدا إلى 60 شخصاً

واشنطن-سانا

ارتفع عدد ضحايا المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 60 قتيلاً وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية وذلك بعد أسبوعين على وقوع الحادثة.

وذكرت فرانس برس أن هيئات الإغاثة قررت وقف عمليات البحث عن ناجين مع بقاء 80 شخصاً مفقوداً بين أنقاض المبنى المكون من 12 طابقاً فيما أشار رئيس بلدية مدينة سيرفسايد التي يقع بها المبنى المنهار إلى أنه “لم يفقد الأمل” بالعثور على ناجين.

من جهتها لفتت رئيسة بلدية ميامي دانييلا ليفاين كافا إلى أن فرق الإغاثة تعمل على مدار اليوم من أجل العثور على الضحايا و”تمكين العائلات من مباشرة مراسم الحداد بأسرع ما يمكن”.

وأشارت إلى أنه تم تكليف الشرطة وخبراء في الطب الشرعي بتحديد هويات الضحايا من أجل إخبار عائلاتهم.

وكانت حصيلة سابقة لضحايا كارثة انهيار المبنى “شامبلين تاورز ساوث” في البلدة أشارت أمس الأول إلى مصرع 32 شخصاً.