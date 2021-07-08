بهدف تحسين واقع مياه الشرب.. مضخات غنيري لمياه الشرب في ريف جبلة خارج برنامج التقنين الكهربائي

اللاذقية-سانا

في إطار الإجراءات المتخذة لتحسين واقع مياه الشرب في مختلف مناطق محافظة اللاذقية تم وضع خط مضخات غنيري بريف جبلة خارج برنامج التقنين الكهربائي.

وأوضح مدير شركة كهرباء اللاذقية المهندس جابر عاصي في تصريح لمراسل سانا أنه تم ربط محطة ضخ غنيري مع الخط الكهربائي المغذي لخطوط الري في المنطقة المعفي من التقنين كإجراء آني ريثما يتم ربط محطة ضخ غنيري بخط كهرباء مباشر من محطة ديرين.

من جهته أشار مدير مؤسسة مياه الشرب باللاذقية المهندس طارق إسماعيل إلى أن وضع المحطة خارج برنامج التقنين الكهربائي من شأنه أن يؤدي إلى حل مشاكل المياه على محور غنيري وجميع القرى التي يتم إرواؤها من محطة ضخ غنيري والتي تبلغ أكثر من 14 قرية ومزرعة وهي “غنيري ومزارعها والحكمية وسيانو وتجمع قرى القلايع ومزارعها والحويز ومزارعها”.

وبين اسماعيل أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض دور توزيع المياه إلى هذه القرى من 10-12 يوماً إلى 4-6 أيام ويستفيد منه بشكل مباشر نحو 3500 مشترك.

يذكر أنه تم قبل عدة أيام وضع محطة ضخ البودي خارج برنامج التقنين الكهربائي الأمر الذي سيؤدي إلى حل مشاكل محور البودي بالكامل وجميع القرى التي يتم إرواؤها من مشروع البودي والتي يبلغ عددها أكثر من 60 قرية ومزرعة وهي عين شقاق وديروتان وبنجارو والقبيسة وبيت ريحان وكل القرى والمزارع على محور البودي سينخفض الدور من 8-12 يوماً ويصبح من 7-3 أيام كحد أعلى في أقصى نقاط المشروع.

بسام الابراهيم