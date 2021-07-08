روسيا تتعهد بمساعدة طاجكستان مع تدهور الوضع الأمني في أفغانستان

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أنها على استعداد لمساعدة طاجكستان على التعامل مع أي تداعيات من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان وأن منظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة موسكو تحتاج لتكثيف التعاون لحماية جناحها الجنوبي.

ونقلت وكالة تاس عن السفارة الروسية في طاجكستان قولها إن السفير التقى اليوم مجموعة عمل تابعة للمنظمة أرسلت لمراقبة الوضع على الحدود الأفغانية.

وقالت السفارة في بيان إنه تم تسليط الضوء على استعداد الجانب الروسي لتقديم المساعدة اللازمة لدوشنبه في إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية والحاجة إلى تعاون سياسي وعسكري نشط بين الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي لضمان الأمن على الحدود الجنوبية للمنظمة.

وكانت طاجكستان طلبت أمس من المنظمة التي تضم ست دول مساعدتها في مواجهة التهديدات من أفغانستان المجاورة التي يتدهور فيها الوضع الأمني بسرعة.

وتقوم القوات الأجنبية بسحب قواتها من أفغانستان بعد ما يقرب من 20 عاما من القتال في الوقت الذي تنشط فيها حركة طالبان وتكثف هجماتها مع فرار المئات من أفراد قوات الأمن الأفغانية عبر الحدود إلى داخل طاجكستان الأسبوع الماضي.