السويداء–سانا

تنافس نحو 100 لاعب ولاعبة في بطولة السويداء بألعاب القوى للأشبال والناشئين التي أقامتها اللجنة الفنية اليوم بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي وذلك بمشاركة أندية العربي وعرى والغارية وصلخد وشهبا وقنوات ودوما.

وفاز بالمركز الأول بسباق 100 متر للأشبال أسامة عامر وللشبلات شهد قطيش وللناشئين مجد زغير وللناشئات حنان غزالي وبسباق 200 متر للأشبال زياد الحسين وللشبلات صفا أبو علوان وللناشئين محمد جزان وللناشئات حنان غزالي وبسباق 400 متر للأشبال حبيب زين وللناشئين أنس الهجري وللناشئات زينة قطرب وبسباق 800 متر للأشبال يزن منذر وللشبلات شمس الخطيب وللناشئين أحمد أكرومي وللناشئات ميسم حمزة وبسباق 1500 متر للأشبال يوسف جانبيه وللشبلات شام الخطيب وللناشئين سيزر الشومري فيما فاز بسباق 3000 متر غسان طربيه للأشبال ووضاح الحسن للناشئين.

وفي منافسات الوثب الطويل جاء أولاً بالأشبال عز الدين الحلبي وبالشبلات رؤى جمول وبالناشئين مجد زغير وبالناشئات زينة قطرب وللوثب الثلاثي للأشبال أسمر كمال الدين وللناشئين مجد الزغير وللناشئات يارا الحجار وللكرة الحديدية للأشبال ورد الشعراني وللشبلات تاج الحجار وللناشئين جواد الشوفي وللناشئات كورين قطيش ولرمي القرص للأشبال كمي مخيبر وللشبلات لبانا الحجار وللناشئين جواد الشوفي وللناشئات بلقيس نادر فيما فاز بمسابقة رمي الرمح للأشبال أمير أشتي وللشبلات رغد الحجار وللناشئين تمام فرج و للناشئات بانا العربيد.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى بالسويداء إبراهيم زين الدين إلى أن مستوى البطولة جيد وأفرزت مواهب واعدة مبيناً أنه بناء على نتائجها والأرقام المحققة يتم اختيار منتخب المحافظة للمشاركة ببطولة الجمهورية.

عمر الطويل